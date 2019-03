Massale inentingscampagne meningokokken, GGD mikt op 35.000 West-Brabantse jongeren

Nadat eind vorig jaar al 4.500 kinderen van 14 jaar zijn gevaccineerd, zijn nu de jongeren geboren tussen januari 2001 en december 2005 aan de beurt om een inenting te halen. “We zijn volop bezig met de voorbereidingen”, laat directeur publieke gezondheid Annemieke van der Zijden van GGD West-Brabant weten. “Grootschalige inentingscampagnes zijn ons natuurlijk niet onbekend, maar het gaat nu wel om veel meer mensen.”

Eind 2009 vond een grootschalige campagne plaats tegen Mexicaanse griep. In het gebied van GGD West-Brabant werden destijds bijna 40.000 personen opgeroepen. Het ging om kinderen in de leeftijd van zes maanden tot 5 jaar en huisgenoten van baby’s tot zes maanden oud.



Overdraagbaar

Meningokokkenziekte is een verzamelnaam voor ernstige ziekten die worden veroorzaakt door een bacterie: de meningokok. Die is van mens op mens overdraagbaar en bevindt zich gewoonlijk in de neusholte van gezonde mensen. Zij worden hier niet ziek van. Maar als deze bacterie in de bloedbaan of in het zenuwstelsel komt, kunnen mensen wél ernstig ziek worden.

Hersenvliesontsteking

Ze krijgen hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging wat tot de dood kan leiden. In 2016 overleden in Nederland zes mensen aan de meningokokkenziekte. Een jaar later ging het om elf doden en het aantal liep in 2018 verder op naar 22 mensen die aan de gevolgen overleden.

Er zijn verschillende soorten van de meningokokkenbacterie. In Nederland worden sinds 2002 kinderen via het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen meningokok type C. Sinds 2015 is er echter een toename van mensen die ziek worden door meningokok type W, met name jonge kinderen, tieners en ouderen.

Verspreid over de regio

GGD-woordvoerster Monique de Bekker vertelt dat de vaccinatiecampagne plaatsvindt tussen 8 tot en met 18 april en 11 tot en met 21 juni. ”In die periodes zijn in totaal 26 vaccinatiesessies gepland, op zeven plekken verspreid over de regio. Die locaties maken we na de carnavalsvakantie bekend.” De GGD krijgt bij de operatie onder andere hulp van medewerkers van thuiszorgorganisaties en het Amphia Ziekenhuis. “Maar ook studenten van Avans en ROC West-Brabant verlenen medewerking.”

Sociale media

De 35.000 West-Brabantse jongeren uit de doelgroep krijgen eind maart of eind mei een uitnodiging. “Uiteraard hopen we op een grote opkomst. We gaan er in ieder geval alles aan doen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk jongeren gehoor geven aan de oproep. Dat doen we via sociale media, we openen een speciaal telefoonnummer waar mensen met hun vragen terecht kunnen.” Ook verwijst ze naar de campagne van het RIVM die sinds september loopt (www.deelditnietmetjevrienden.nl).

Opkomst