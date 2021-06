Massale belangstelling: wie wil buurtcafé Frou Frou in het Ginneken overnemen van kastelein Ad?

Te zwaar

,,Ad heeft Frou Frou in mei 2019 geopend en heeft vervolgens heel leuk gedraaid, tot aan corona. Uiteindelijk viel het hem allemaal toch te zwaar en hebben we in overleg besloten om de zaak in de verkoop te zetten. Ad hoopt wel straks - in samenspraak met de nieuwe eigenaar - op de achtergrond nog wat hand- en spandiensten te kunnen verrichten voor het café.”

Er is meteen al heel veel belangstelling voor de buurtkroeg in 't Ginneken, aldus Mermans. ,,Dat is in het begin meestal zo, maar nu is het wel extreem druk, moet ik zeggen. Binnenkort gaan we kijken welke interesse ook echt serieus is en verder in gesprek.”