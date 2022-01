Massaal afscheid van Edmond van der Sande

Van der Sande was de grondlegger van het gelijknamige makelaarskantoor in Breda. Hij stamde uit een aannemersgeslacht. Onder meer huizen in de Baronielaan en de Wethouder Romboutsstraat zijn begin 20e eeuw gebouwd door familie van Van der Sande.

Harttransplantatie

Door zijn hartproblemen werd Van der Sande arbeidsongeschikt verklaard en moest hij in 2014 afstand doen van zijn zaak. Later was hij nog wel vrijblijvend adviseur en contactpersoon van een ander makelaarskantoor in Breda, Storimans & Partners. Edmond van der Sande was getrouwd en had drie kinderen.