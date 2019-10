Massaal afscheid in Breda van de ‘vader’ van café De Bommel: ‘Helaas, klaar is Cees’

Als in 1978 Fia Rockx en Adri van Kekem hun café Het Buitenbeentje omdopen in De Bommel is Cees Verberk daar al bij als werknemer. In 1982 neemt hij de kroeg met twee compagnons over om er vervolgens alleen de scepter te zwaaien. Hij laat De Bommel uitgroeien tot een fenomeen, dat hij in 2007 overdraagt aan zijn zoon Bas.