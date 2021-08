Masi eert Afghanistan aan de Ginnekenweg: ‘Een droom om in Breda een restaurant te beginnen’

Blusheli's Gil­ze-Rij­en vliegen van brand naar brand in berggebied Albanië

18 augustus RIJEN/TIRANA - De Chinooks van Defensie Helikopter Commando van vliegbasis Gilze-Rijen vliegen van brand naar brand in Albanië. ,,Het is soms best spannend. De omstandigheden zijn uitdagend, vooral in de bergen. Je ziet nu waar al die trainingen goed voor zijn”, zegt commandant Roy Hemmelder.