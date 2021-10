Mary Read Rum is eerbetoon aan ‘Bredase’ kroegbaas en piraat ‘Bloody Mary’

Veel drukker dan nu wordt het niet op Bredase zuidelijke rondweg, meer ingrepen ‘niet nodig’

7 oktober BREDA - De kans dat het nog veel drukker gaat worden op de zuidelijke rondweg in Breda is ‘beperkt’. Dat komt door de ‘positieve invloed’ die de geplande verbreding van snelweg A58 tussen de knooppunten Galder en Sint Annabosch gaat uitoefenen op de verkeersdruk in dit deel van de stad.