Martin wil op het Stadskantoor in Breda zijn paspoort verlengen, maar belandt in de cel

BREDA – Bredanaar Martin Kik is donderdagavond in de cel beland toen hij zijn paspoort wilde vernieuwen. De afspraak die Kik van tevoren gemaakt had met de gemeente, werd ondanks zijn contactverbod geaccepteerd. Toch werd de Bredanaar door beveiligers gemaand te vertrekken.

Toen hij weigerde kwam de politie er aan te pas. Vrijdag om 12.00 uur pas, lieten de agenten Kik weer uit zijn cel.

Waarom Kik het Stadskantoor niet meer in mocht? In februari vorig jaar werd er een weg afgesloten in de Haagse Beemden. Het gevolg: ,,De vrachtwagens met gevaarlijke stoffen reden dwars door de wijk”, vertelt Kik. En als er iets te strijden valt voor Kesteren, 'zijn wijkje’, dan springt Kik op de barricaden.

Dus hing hij aan de telefoon. Na ‘een week lang bellen en mailen’, ging hij naar het Stadskantoor. Daar wilde hij de verantwoordelijk ambtenaar vragen om verkeersborden die de situatie veiliger voor de wijk zouden maken. Daar is hij 'misschien wat lastig geweest', zegt hij zelf. Maar: "Die borden stonden er een paar dagen later wel."

Kik kreeg daarna een verbod om op het Stadskantoor te komen. Kik is niet de enige: zo’n twintig tot 25 mensen krijgen per jaar dat soort verboden, meldt een woordvoerder van de gemeente. ,,Gemeente Breda werkt met een agressieprotocol. Onze medewerkers moeten hun publieke taak, ongeacht hun werkzaamheden, in een veilige werkomgeving kunnen uitvoeren. Of ze nu Boa zijn, wijkwerker of baliemedewerker: agressie (fysiek of verbaal) is niet normaal.”

Bescherming

Waarom Kik een verbod kreeg, wil de gemeente vanuit privacy-overwegingen niet zeggen. Zelf vindt Kik dat hij niet agressief is geweest (,,Ik heb gewoon duidelijk mijn mening gegeven”). Volgens de gemeente zijn er ‘duidelijke grenzen’: ,, Eén van die maatregelen is een verbod om in het Stadskantoor te komen, ter bescherming van onze eigen medewerkers.”

Kik hield zich aan het verbod, tot hij zijn paspoort moest vernieuwen. Hij maakte een afspraak om een paspoort aan te vragen en die werd geaccepteerd. Donderdag 19.00 uur moest hij er zijn. Binnen vijf minuten stonden er twee beveiligers. Zijn paspoort aanvragen mocht hij niet. Maar, zegt hij zelf ook over toen hij gemaand werd weg te gaan: ,,Ik laat me niet zomaar wegsturen. Ik wil enkel een nieuw paspoort aanvragen. Ik heb toch mijn rechten?” En toen kwam de politie er aan te pas.

"Ze brachten me om 20.00 uur naar een politiecel in Bureau Mijkenbroek en pas vrijdag om 12.00 uur sta ik weer buiten", zegt hij. Er is aangifte gedaan tegen Kik. Lokaal huisvredebreuk. Politiewoordvoerder Eric Passchier: ,,We mogen iemand zes uur vasthouden. De nachtelijke uren tellen we daarbij niet mee. Hij heeft het recht op een advocaat, maar het kan zijn dat die op zo’n tijdstip zegt: het lukt niet vandaag. Dan wordt diegene een bed aangeboden en verhoord.”

Afspraak

Kik, die om 12.00 uur vrijdag weer vrij kwam: "Ik ga nu snel door naar mijn werk. Maar ik moet toch gewoon een paspoort aan kunnen vragen?” Hij snapt er niks van. ,,Ze hebben mijn gegevens toch? Ik heb deze afspraak toch online aangevraagd?”, zegt Kik. ,,Hoe moet ik dit anders moeten doen? Als ze die afspraak hadden geannuleerd was ik echt niet gekomen. Daarom gaat dit helemaal nergens over.”

De gemeente verweert zich: ,, Iedere inwoner die een toegangs- en/of belverbod krijgt opgelegd, ontvangt daarover een informatiebrief”, laat een woordvoerder weten. ,,Daarin staat dat mensen die gedurende de verbodstijd toch bijvoorbeeld een reisdocument nodig hebben, contact op kunnen nemen met de gemeente via het algemene mailadres van de gemeente. Dan wordt er een specifieke afspraak gemaakt en wordt het contactverbod gedurende de afspraak opgeschort.”

Van een dergelijk formulier weet Kik niets. ,,Daar ga ik nu naar op zoek. En ik neem contact op met een advocaat”, vertelt hij.

Vrij