Martin Baselier (81) ging gewapend met kleurpotloden het coronaspook te lijf

BREDA - Daar zat hij. Martin Baselier (81). Het was het begin van de coronacrisis. Baselier pakte zijn kleurpotloden, zijn mandala's, zette zich achter een tafeltje in de huiskamer en ging kleuren.

Baselier woont in Huize Valkenhove in Breda. Naast senioren die er tijdelijk verblijven, wonen daar met name oudere religieuze dames. Catechisten, Franciscanessen. ,,Dames die al snel nieuwsgierig werden", vertelt medewerkster Liesbeth Godrie. Ze schoven een stoel aan, pakten een potlood en begonnen, aangestoken door het enthousiasme van Baselier, vakjes in te kleuren.

Tafels vol kleurpotloden

Van het één kwam het ander. En al snel: ,,Was de huiskamer gevuld met bewoners die geconcentreerd gebogen over hun papier mandala's kleurden.” Tafels waren bezaaid met kleurpotloden, puntenslijpers gingen over en weer.

Terwijl buiten het coronaspook rondwaarde, hun leeftijdgenoten zich angstig schuilhielden in hun gesloten appartementen, hun eenzaamheid en isolement toenam, vonden de bewoners van Valkenhove troost en rust in hun gezamenlijke hobby.

Mandala's op de ramen

Natuurlijk: ging het wel eens over corona. ,,Maar vaak ook over kleur, over of geel bij bruin past, over heldere tinten en mooie vormen.” Een afleiding van de ernst die intussen de wereld in zijn klem hield.

Inmiddels is de rage wat geluwd. Zijn de dagen gevuld met weer andere bezigheden. Maar de mandala's? ,,Die zijn niet vergeten.” Integendeel. Een medewerkster heeft ze geplastificeerd en ze voor de ramen van Huize Valkenhove gehangen. Daar zijn ze nu voor iedereen te zien.

Gebogen over papier

Meneer Baselier kwam vlak voor de coronacrisis vanwege zijn thuissituatie tijdelijk terecht in één van de studio's van Seniorentantes die in Huize Valkenhove zijn ondergebracht (een logeerfunctie van Hartje Breda). Inmiddels is zijn tijdelijke staat omgezet in permanente bewoning.

Kleuren in de huiskamer? Nee, dat doet meneer Baselier niet meer. Maar toch, wie soms even zijn kamer inkijkt, kan hem zien zitten. Achter een tafel bezaaid met kleurpotloden, gebogen over een papier, kleurt hij nog altijd zijn mandala's.