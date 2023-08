Marktplaats: aanbod airco's in Breda keldert in juli

met video Verbazing over grootste drugslab in West-Bra­bant van dit jaar, vlak achter autobe­drijf: ‘Voor hetzelfde geld ontploft er iets’

BREDA - ,,Hier schrik je van.” Bij autobedrijf Bogers in Breda zijn ze verbaasd dat vlak achter hun garage een drugslab is gevonden. ,,Je weet maar nooit wat er kan gebeuren.” Volgens de politie is dit het grootste opgerolde drugslab van West-Brabant in 2023.