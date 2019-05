Markt Zundert krijgt portret van Van Gogh in straatstenen

Bredase studenten onderzoe­ken bereikbaar­heid Formule 1 in Zandvoort

18:00 BREDA - Hoe krijg je ruim honderdduizend raceliefhebbers op een zondagmiddag op een afgelegen Formule 1-circuit in Zandvoort? Dat is een van de vragen waarover studenten van de Bredase University of Applied Sciences (BUas, voorheen NHTV) zich buigen in een minor die draait om de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.