Markdal en De Vlasselt genomineerd voor Knippenbergprijs

Verdachten schietpar­tij Bredaas café horen zes jaar en dertig maanden eisen: ‘Ik had dood kunnen zijn’

14 oktober BREDA/HILVARENBEEK - ,,Wie haalt het in hemelsnaam in zijn hoofd om met een pistool op zak uit te gaan. Toen ik na het ziekenhuis mijn dochtertje van zes maanden weer zag, brak ik.. Ik had dood kunnen zijn”. De woorden van een portier, één van de slachtoffers van de schietpartij, vorig jaar, bij café De Kapitein in Breda. De vermeende schutter hangt zes jaar cel boven het hoofd.