Mark (34) verkocht miljoenenbedrijf voor wereldreis, nu gaat hij weer ondernemen: ‘Nieuw avontuur’

Betrapte brommerrij­der (16) verstopt zich tussen de stieren voor politie in Breda

BREDA - Een 16-jarige brommerrijder is vrijdagavond na een achtervolging aangehouden in een prikkelstruik in Breda. Agenten betrapte hem kort daarvoor op het rijden zonder rijbewijs, waarna hij ervandoor ging. De brommerrijder dacht zich goed te kunnen verstoppen in een veld met stieren.