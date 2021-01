Marjon de Hoon-Veelenturf gaat voor tweede termijn als burgemeester van Baarle-Nassau: ‘Ik gedij wel bij een beetje hectiek’

Kinderen verrichten goede daad in Breda en redden katje dat klem zit onder motorkap

28 januari BREDA - Als Sendjeno, Senna, Maeluna en Jano niet in actie waren gekomen, had een katje waarschijnlijk de hele nacht vastgezeten onder een motorkap. In de Maarten de Vriesstraat in Breda zat het beestje woensdagavond klem.