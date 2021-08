Marit Nygård (18) wint theaterfestival 39Graden in Breda

BREDA - De coronaversie van theaterfestival 39Graden is gewonnen door de Groningse Marit Nygård. De 18-jarige singer/songwriter maakte de meeste indruk op de jury met haar voorstelling. Volgens de juryvoorzitter ‘zong en speelde ze prachtig, en was de zoektocht naar erkenning invoelbaar’. Nygård zelf was ‘best in shock’ door het winnen van de Gouden Thermometer.

,,We noemden het 39Graden Kick-off, omdat het een door corona kleinere versie was’’, zegt Bent van Hassel van de organisatie. ,,Toch hadden we deze drie dagen 17 voorstellingen, waaronder van een aantal groepen. Door de beperkingen konden er maar zo’n 160 bezoekers van genieten, maar daar zijn we best tevreden over.’’

Shock

Na de prijsuitreiking moest de winst nog even ‘landen’ bij Nygård: ,,Ik ben best in shock, ik had dit oprecht totaal niet aan zien komen. Mijn voorstelling gaat over het afgelopen jaar, hoe ik als tiener omga met en opgroei tijdens de lockdown. Dat schilder ik aan de hand van vijf zelfgeschreven Nederlandstalige liedjes. Daten via Tinder, je reis naar volwassenheid onder deze omstandigheden.’’

De Groningse kwam via de netwerkorganisatie Kunstbende bij 39Graden terecht. ,,Ik vind Breda echt een toffe stad. Ik studeer biologie, maar als ik in de muziek verder zou kunnen, was dat mijn keuze.’’ De eerste prijs maakte de zeven uur in de trein in ieder geval de moeite waard. Ze liet Joshua Snijders en Trijntje Keizer, ook op de shortlist van de jury, achter zich.

Podium 39Graden

39Graden is een podium voor talentvolle jongeren tussen 15 en 21 jaar. Alle disciplines zijn te bewonderen: zang, dans, spoken word, muziek en toneel. ,,In februari hopen we weer op een normale, grote editie’’, zegt Van Hassel na afloop van het festival bij Podium Bloos op de Speelhuislaan. ,,Deze kick-off was vooral bedoeld om te laten zien dat we er nog zijn, en als steun aan het talent dat we in Nederland hebben.’’