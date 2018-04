Marilou (75) uit Teteringen mag katten niet meer voeren bij Park Zuiderhout

Timmer woont in Park Zuiderhout en voert de beesten al sinds vorig jaar, toen de dieren in het bos werden geboren. Al snel zag de vrouw de beestjes op de parkeerplaats krioelen, op zoek naar voedsel. Tot in de prullenbak aan toe. ,,Ik ben een echte dierenliefhebber”, vertelt Timmer. Het aangezicht van de beesten deed haar zeer: ,,Als je ze op zou pakken zouden ze rammelen. Vel over been. Daar kan ik niet tegen.”

Dus begon ze de katjes te voeren. Als ze naar buiten loopt, komen de dieren meteen aangespurt. Inmiddels zijn het er vijf. Onder het bankje langs het bos zet ze bakjes neer: ,,Het minimum aan voer, zodat ze nog wel op de muizen en ratten gaan jagen. De bakjes haal ik daarna weg.” Na de zomer werden de beesten gevangen, gecastreerd en gesteriliseerd, met hulp van de Dierenbescherming. Zodat ze niet oneindig door konden fokken. ,,Je moet het wel onder bedwang houden.”

Ratten en muizen

Maar het mag niet langer, zegt de directie van Park Zuiderhout. ,, We hebben sinds oktober gesprekken over de katten en hebben mevrouw gevraagd inderdaad te stoppen met voeren”, laat Ilse van den Nieuwenhuijzen namens Park Zuiderhout weten. Voornaamste reden: ,,Door het voer worden ratten en muizen aangetrokken. Het is lastig om het ongedierte buiten de deur te houden. Ook op andere plekken in Breda is dit een probleem. En we hebben hier te maken met kwetsbare mensen.”

Daarbij: ,,In een klanttevredenheidsonderzoek zijn signalen naar voren gekomen dat mensen de mensen zich niet fijn voelen bij de katten.”

De katten hangen niet alleen bij het wooncomplex, maar lopen ook rond in het aangrenzende bos, dat in eigendom is van het congégraat van de SVD in Teteringen. Wat hun standpunt is? De missiepaters waren niet bereikbaar voor commentaar. Maar, vertelt de zegsvrouw van Zuiderhout: ,,Daar wordt navraag binnen de huisraad gedaan wat de stemming is.”

Uitwerking

Moeten de katten in de toekomst ergens anders worden uitgezet? Van den Nieuwenhuijzen: ,,Daar ga ik nu nog geen uitspraken over doen, omdat we nu nog niet teveel op de zaken vooruit willen lopen. Maar nu is dat nog niet aan de orde. We gaan nu kijken wat de uitwerking op de katten is als ze niet meer gevoerd worden.”

Timmer is teleurgesteld. Temeer omdat bewoners van Zuiderhout zelf best een dier mogen hebben, maar de katten buiten nu niet langer gevoerd mogen worden. ,,Ik wil geen poes, ik wil voor deze katten zorgen”, zegt zij. Voeren houdt ze voorlopig mee op, maar: ,,Ik ga het in de gaten houden.”