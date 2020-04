Marike Schellekens trekt deur T-Huis Valkenberg in Breda definitief achter zich dicht

Getuigen van voetbal­moord Breda: slachtof­fer had ‘gebalde vuist en was extreem agressief’

16:53 BREDA - De voetbalmoord op het Bredase Edisonplein in 2008 was geen vooropgezet plan. Officier van jusitie Kim Weijers heeft daarom woensdag bij de rechtbank in Breda het verwijt moord van de tenlastelegging geschrapt.