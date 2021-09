Marike de Nobel wordt lijsttrekker voor GroenLinks: ‘Ik wil in Breda de eekhoorntjes over het terras zien rennen’

Geschokte reacties na wéér een fatale aanrijding op de Westerpark­laan: ‘Het is een racebaan’

11:30 BREDA - In het streven de fietsoversteekplaats aan de Westerparklaan veiliger te maken wordt mogelijk een flitspaal geplaatst. De gemeente Breda laat na het dodelijke ongeval van dinsdag weten dat ze daarover al in gesprek was met de politie.