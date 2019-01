Marijn Machielsen geeft voorlichting: ‘Ik was een slaaf van de drugs, maar doe alles om niet terug te vallen’

De klas is gevuld met mavo-leerlingen van het Newmancollege in Breda. Pubers van 14, 15 jaar, een kwetsbare leeftijd. Gastdocent Marijn Machielsen houdt een voorlichting over drugs. ,,Ik ben verslaafd. Daar zit het woord slaaf in, ik was een slaaf van de drugs", valt hij meteen met de deur in huis. Het wordt muisstil.