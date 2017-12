Mariëlle Bastiaansen zou wel Tina Turner willen zijn

Een droom van een 5-jarige

11:00 Sommigen jongens willen bij de politie, maar de 5-jarige Mats is helemaal gek van ambulances. Reden voor oma om hem op te geven bij BN DeStem om zijn grote droom in vervulling te laten gaan. Mats mag een kijkje nemen in de ambulance en zelfs een rondje meerijden. Maar dan roept de plicht weer voor de ambulancebroeder.