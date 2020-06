Marian Slowinski (1919-2020), oudste Poolse bevrijder van Breda, overleden: ‘U bent een van ons’

BREDA – Amper een dag voor het Maczek Memorial Breda officieel wordt geopend, is in Polen op de gezegende leeftijd van 101 jaar Marian Slowinksi overleden. Het is al de derde bevrijder van Breda die in de laatste vier weken is overleden.

Slowinski was de oudste nog levende veteraan van de Eerste Poolse Pantserdivisie van generaal Stanislaw Maczek die Breda eind oktober 1944 in de Tweede Wereldoorlog bevrijdde.

Paul Depla zegt op Twitter bedroefd te zijn dat Breda in korte tijd opnieuw een bevrijder is ontvallen. Vorig jaar mei, toen Slowinski zijn 100e verjaardag vierde, toog de burgemeester persoonlijk naar Warschau om hem zijn gelukwensen over te brengen en nogmaals te bedanken voor de rol die de hoogbejaarde oud-militair speelt in de geschiedenis van Breda.

Quote Pas 25 jaar. Moedig en onver­schrok­ken. De Poolse soldaten werden in de ijskoude winter van 1944-1945 ingekwar­tierd bij de Bredase bevolking. Toen ontstonden vriend­schap­pen en liefdes voor het leven. Paul Depla

In Warschau zei Depla onder andere: ,,In 1944 was u, meneer Slowinski, pas 25 jaar. Moedig en onverschrokken. De Poolse soldaten werden in de ijskoude winter van 1944-1945 ingekwartierd bij de Bredase bevolking. Toen ontstonden vriendschappen en liefdes voor het leven. Toen is de band tussen Breda en Polen bezegeld. Een band voor altijd. U bent één van ons.”

Bevrijding

Zijn hoge leeftijd weerhield Slowinski er niet van in oktober 2019 naar Breda af te reizen om de viering van 75 jaar bevrijding bij te wonen.

Het aantal nog levende Poolse veteranen die Breda bevrijdden neemt snel af. Vorige maand overleed zowel Roman Figiel als Edmund Semrau.