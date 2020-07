Maria Hemelvaartkerk is terug in het centrum van Breda

Blind Walls Gallery stemde het onderwerp en ontwerp van de schildering af met bewoonster van het huis aan de Akkerstraat, Annie van Gils. Van Gils groeide op in het centrum van Breda en heeft haar hele leven in het huis gewoond. Haar verhalen dienden recent ook als inspiratie dienden voor de Blind Wall van ontwerpduo Rob en Robin.

De Maria Hemelvaartkerk moet terug

Voor de schildering op haar eigen huis had Annie een duidelijke wens: ,,De Maria Hemelvaartkerk moet terug. Een afbeelding van de kerk spreekt mij aan. Mijn ouders waren heel gelovig. Wij gingen als gezin iedere zondag naar de kerk. Ik heb daar warme herinneringen aan. Ik vind het mooi dat die afbeelding op onze muur komt te staan” zei Van Gils eerder in BN DeStem.

Beste ontwerp

Mooiste gesloopte kerk van Nederland

In de jaren 60 werd de kerk gesloten en uiteindelijk gesloopt, ondanks buurtbewoners die daar heftig tegen protesteerden. Later werd de Maria Hemelvaartkerk genomineerd voor de ‘Mooiste gesloopte kerk van Nederland’. Nu, ruim vijftig jaar later, is de kerk weer te bewonderen vlakbij waar de torenspits in 1967 naar beneden kwam.