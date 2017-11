Marga Bult in rolstoel bij concert zoon op Breepark: 'Mark Rutte kent Radical Redemption ook'

videoBREDA - In een rolstoel, maar goedgehumeurd meldde Marga Bult zich zaterdagnacht in het Bredase Breepark. De zangeres brak precies een week eerder haar been tijdens een etentje met VVD-prominenten. Maar bij de solo-show van haar zoon dj Joey van Ingen in Breda? Daar moest ze natuurlijk bij zijn.