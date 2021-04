Marechaussee treft zak chips met bijna 30.000 euro erin aan in trein in Breda

Bewoners Oosterhout­se­weg roepen hulp in van politiek: ‘Zijn we een ongewenst stukje Breda?’

24 april BREDA - ,,Doen we er als klein wijkje nog toe? Of zijn we een ongewenst stukje Breda?”, vroeg William van der Avoird van de Belangenvereniging Oosterhoutseweg de Bredase gemeenteraad op indringende toon. Want dit stukje doodlopende weg met vijftig huishoudens (vroeger de weg naar Teteringen) dreigt gemangeld te worden tussen busremise en bedrijvenpark.