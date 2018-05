‘Marco vond: plannen waren er om uitgevoerd te worden’

COLUMN Breda kan best een wethouder van Geluk gebruiken

8:30 Bij het schrijven van deze column doe ik vaak mijn oortjes in en zoek ik op Spotify een afspeellijst voor een inspirerend muziekje. Have a Great Day, heet een van de lijsten die de muziekdienst me aanbiedt. Nou oké dan. Ik trap af met Here Comes the Sun van The Beatles en inderdaad, ik voel het geluk opborrelen.