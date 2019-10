Marcel Verschueren (79) oud-eigenaar van roemruchte Zundertse disco 't Paaltje overleden

ZUNDERT - In zijn woonplaats Zundert is zaterdag Marcel Verschueren overleden. De eigenaar van de ooit roemruchte discotheek ‘t Paaltje is 79 jaar geworden.

,,Een vriend”, noemt Cor Roks hem. Roks was als dj jarenlang werkzaam bij zowel ‘t Paaltje als bij de opvolger: Barocci. Hij vertelt: ,,Het was ergens in de jaren zeventig. De tijd van Saturday Night Fever. De disco kwam op. Marcel sprong in op die trend en vormde zijn Zundertse café om tot discotheek ‘t Paaltje.”

Begrip

De dancing werd een begrip. Trok publiek uit de wijde omgeving. Zelf kwam Roks in de jaren tachtig achter de draaitafels te staan. Hij zegt: ,,De sfeer was geweldig. Dat kwam vooral door Marcel en zijn vrouw Ellie. Marcel was een sociale man, had met iedereen wel wat op, toonde belangstelling, maakte graag een praatje. Als er een opstootje was, wist hij dat altijd wel weer te sussen.”

Verschueren hield van zijn zaak, maar koesterende ook een droom, herinnert Roks zich. ,,Hij wilde graag een grote club.” Toen begin jaren negentig de house opkwam, greep Verschueren zijn kans. ,,Hij maakte van ‘t Paaltje een megadisco: Barocci. Dat werd een giga-succes. Er kwamen klanten tot uit Duitsland.” De club sloot in 1995. Later opende Verschueren club Privilege.

Familie

Hoewel Roks toen al niet meer voor Verschueren werkte, zag hij hem, net als andere voormalige medewerkers, nog regelmatig. ,,We waren een soort familie”, zegt hij. Of eigenlijk meer: ,,Voor mij was Marcel een vriend.”