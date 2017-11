Mantelzorgers in de watten gelegd in Breda

BREDA - Nederland kent zo'n 4 miljoen mantelzorgers. Een groep die het komende decennia alleen maar verder zal groeien. Voor al deze onbaatzuchtige zorgdragers was er afgelopen weekend het Weekend voor de Mantelzorg. Ook in Breda werden deze verborgen helden eens lekker in de watten gelegd.

"Kijk, zo kan je ook steppen op het ijs." Annamarie Thomas laat de groep zien hoe je ook met één bewegend been prima kan schaatsen. Haar schaatsclinic op de ijsbaan van Optisport is één van de 37 activiteiten tijdens het Weekend van de Mantelzorgers in Breda. Ook Suzette Cruq stepschaatst mee.

De vrouw werd mantelzorger nadat haar moeder dementie kreeg. Hoewel de zorglast inmiddels minder zwaar is geworden vanwege een verhuizing naar een verzorgingshuis laat het Cruq nooit helemaal los. "Ik sta nu op het ijs, maar denk in mijn achterhoofd wel steeds: Ik moet nog naar moeder toe."

Nooit te zwaar

Cruq heeft de zorg voor haar ouder nooit als te zwaar ervaren. Wel leerde ze hierdoor hoe ontoegankelijk de buitenwereld voor deze doelgroep kan zijn. Zo zijn muziekfestivals vaak niet te bezoeken voor senioren met een geestelijke of lichamelijke beperking. "De samenleving moet meer nadenken hoe we deze mensen een respectvol laatste hoofdstuk kunnen geven."

Volgens Marije Ammerlaan, Projectmanager Signalering bij Stichting Informele Zorg Breda, herkennen veel informele zorgdragers zichzelf niet als mantelzorger. "Mensen vinden het hierdoor vaak ook moeilijk om hulp in te schakelen, terwijl dit soms wel nodig is." Ammerlaan hoopt dat het Weekend voor de Mantelzorg meer bewustwording creëert over de last die deze groep op zich neemt.

Zwart gat

Dat het wegvallen van een zorgvraag ook kan leiden tot een nieuwe zorgvraag bewijst het verhaal van Caroline Visser. Zij zorgde 15 jaar lang als mantelzorger voor haar moeder. Toen deze overleed viel Visser in een zwart gat.

"Je ziet geen verzorgers meer of huisarts en je weet even niet meer wie je bent of wat je moet doen."