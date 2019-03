‘Mantelzorg en vrijwilligerswerk gelden ook als tegenprestatie’

Adank wil dat mensen in Breda die langer dan vijf jaar in de bijstand zitten een verplichte tegenprestatie van 20 uur per week gaan verrichten. De tegenprestatie zou vanaf april ingevoerd moeten worden, maar de gemeenteraad moet er nog een besluit over nemen. De afgelopen tijd zijn er al diverse raadsessies over de kwestie geweest, morgen praat de raad er weer over. Een eindoordeel volgt pas later.