Manon Beernink laat in haar afstudeerfilm de eenzaamheid spreken: ‘Beeldende knuffel voor al die jongeren’

Smakenrad op het Chasséveld: Bredaas eten met Bredaas uitzicht

19:10 BREDA - Is het toch een beetje kermis in Breda. Dit weekend opent het Smakenrad op het Chasséveld, zodat je kunt eten of borrelen met uitzicht over de stad. Vrijdag was er een proefrondje voor genodigden. Het concept is even eenvoudig als verrassend: boek een gondel in het reuzenrad, bestel waar je zin in hebt en kijk uit over Breda zoals je misschien nooit gedaan hebt.