Mannentas? Klein-Zundertse ontwerper weet: 'Het is een kruistocht'

KLEIN-ZUNDERT -Marc van Beek (51) uit Klein-Zundert is met zijn webshop Urban Bozz gespecialiseerd in herentassen. Hij heeft muzikant Danny Vera weten te strikken. Samen brengen ze een vintage tassenlijn op de markt.

1. Waarom ben je eigenlijk mannentassen gaan ontwerpen en verkopen?

,,Er was niks. Zo simpel is het. Probeer als man maar eens een leuke tas te vinden. Je verdwaalt al snel op websites waar je eerst door 644 vrouwentassen moet scrollen om helemaal onderaan een stuk of vier oersaaie, foei-lelijke laptoptassen voor mannen aan te treffen. Er wordt kennelijk van ons verwacht dat wij ,als we op vakantie gaan, onze spullen bij onze vrouwen in de tas stoppen. We nemen weinig mee, is het idee. Maar hé, onze telefoons worden steeds groter. En ook wij willen onze portemonnee wel eens ergens anders stoppen dan in de broekzak. Daarom ben ik twee jaar geleden maar zelf tassen gaan ontwerpen.

2. Waar moet een mannentas aan voldoen?

Een mannentas is stoer. Hij is van ruig, dik leer. Een mannentas heeft liefst een beetje een vintage uitstraling. Maar bovenal moet hij heel erg praktisch zijn. Vierkant, hoekig, langwerpig. Niet rond, zoals sommige vrouwentassen. Dat is enorm onhandig.

3. Lukt het een beetje om jouw tassen aan de man te brengen?

,,Het is een kruistocht. Maar langzaam zie ik dat de vraag groeit. Tot nu toe heb ik het vooral van de early adapters moeten hebben. De voorhoede, de hipsters. Mannen blijken nog wel eens te schromen een herentas te kopen. Vinden ze verwijfd. Enorme onzin. Ik richt me op thema's. Maak tassen voor motorrijders, backpackers. Sport. Niet vrouwelijk. Integendeel."

4. Waarom Danny Vera?

,,Hé, Danny Vera belichaamt helemaal mijn type klant. Al meteen toen ik twee jaar geleden begon, schreef ik zijn naam op een briefje. Danny, door magazine Esquire in 2014 nog uitgeroepen tot Best Geklede Man van Nederland, ziet er goed uit, is stoer, is muzikant. Zijn stijl, Americana, past bij mijn tassen. Dat vond hij ook. Samen hebben we vier vintage modellen ontwikkeld die teruggrijpen op de sporttassen van de jaren zeventig. Een langer model en een iets vierkantere. Die lange heet een gunbag. En kan een gun in. Maar ook een tennisracket."

5. Kan een vrouw ook een mannentas kopen?

,,Ik discrimineer niet. Als een vrouw een herentas wil, is ze meer dan welkom. Er zijn ook gewoon stoere vrouwen die graag een ruigere tas willen hebben. Ik kan ze geen ongelijk geven. En hé, je kent vrouwen hè? Als er staat dat een tas eigenlijk voor heren is, denkt de vrouw: 'Dat zullen we nog wel eens zien'. Ze willen er dan per se ook één hebben."