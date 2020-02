Mannen uit Breda en Roosendaal langer vast na cocaïnevondst aan Hamdijk in Breda

In een pand aan de Hamdijk in Breda trof de politie eerder deze maand een ingerichte ruimte aan waar coke werd bewerkt en in blokken werd verpakt. Vermoedelijk kwam de cocaïne uit een cokewasserij op een andere locatie. In het pand aan de Hamdijk zou het spul worden versneden waarna de coke weer werd geperst en verpakt, zodat het leek alsof het rechtstreeks uit Zuid-Amerika kwam. De drugs lijken dan zuiverder dan dat het spul in werkelijkheid is en leveren een hogere prijs op.

De drie mannen werden op 8 februari aangehouden. De vader en zoon zijn de bewoners van het pand in Breda waar de ruimte werd gevonden. De man uit Roosendaal sprong bij de inval in februari uit het raam.

Vermoedelijk honderden kilo's cocaïne versneden

De politie vermoedt dat op de locatie aan de Hamdijk honderden kilo's cocaïne zijn versneden, gezien de materialen en de verpakkingen die zijn gevonden. Bij de inval vond de politie al zo'n 30 kilo.

Er is toen ook beslag gelegd op designerartikelen en voertuigen. Meerdere aanhoudingen worden volgens het Openbaar Ministerie niet uitgesloten.

Dumpingen en cocaïnewasserij

De laatste tijd zijn er in West-Brabant verschillende drugsafvaldumpingen geweest. De politie maakte eerder dit jaar kenbaar op zoek te zijn naar een cocaïnewasserij. Willem-Jan Uytdehage van de politie Zeeland-West-Brabant zei toen: ,,Omdat de verschillende dumpingen niet ver uit elkaar waren en dumpers meestal geen uren met dat spul gaan rijden, moet ergens in West-Brabant, vermoedelijk in de omgeving van Zevenbergen en Prinsenbeek, die cocaïnewasserij zijn. Vandaar de dringende oproep aan burgers. Heb je iets vreemds gezien, meld het ons.”