Mannen uit Breda en Klundert die met wapens strooiden veroordeeld tot maandenlange celstraffen

Verdachte schietpar­tij bij De Kapitein is nu alwéér opgepakt

18:43 BREDA - Eén van de twee verdachten van de schietpartij op 29 december bij feestcafé De Kapitein in Breda is alwéér opgepakt. Zijn voorarrest was geschorst, maar hij werd vorige week opnieuw in de kraag gevat door de politie, omdat hij weer een strafbaar feit zou hebben gepleegd.