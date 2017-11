Mannen slaan op de vlucht na inbraak op Van Coothplein in Breda

KAARTJE WOZ-waarde stijgt bijna overal in West-Brabant

11:55 De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in West-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen is het afgelopen jaar gestegen. Rucphen is, voor zover bekend, de enige gemeente in de regio waar de WOZ-waarde is gedaald. Het gaat in die gemeente om een daling van 0,8 procent.