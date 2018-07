Mannen rijden 's nachts met mitrailleur in Breda rond: jaren cel geëist

BREDA - Amsterdammer O.S. (37) werd vorig jaar samen met twee vrienden aangehouden bij een verkeerscontrole in Breda nadat er in de auto een alarmpistool en pistoolmitrailleur werden gevonden. Donderdag eiste het Openbaar Ministerie celstraffen van twee en drie jaar tegen de mannen.

Verdachte O.S. zit vorig jaar op 23 juni rond 04.00 uur 's nachts met zijn vrienden in de auto als de politie hen staande houdt voor een controle. Al snel blijkt dat de bestuurder van de auto, J.L. (37) uit Amsterdam, bekend staat als vuurwapengevaarlijk. Een van de agenten besluit de auto te doorzoeken. Daarbij worden de twee wapens gevonden.

Uit onderzoek blijkt dat onder meer het dna van O.S. op de mitrailleur zit. Zijn verklaring? ,,Ik ben een dna-bommetje. Als ik alleen al schud met mijn haren dan zit hier heel de tafel onder mijn dna."

Ook de sporen van het dna van de andere verdachten worden gevonden. Dat is voor officier van justitie Janne Kerkhofs voldoende bewijs om celstraffen te eisen. ,,Bovendien hadden ze geen verklaring waarom ze midden in de nacht in Breda rondreden en daardoor rijst het vermoeden dat ze mogelijk andere plannen hadden met de wapens."

Inbreuk

Advocaten Manon Aalmoes, Mark Nillesen en Bart van Tuinen pleitten alle drie voor vrijspraak. Zo had de auto helemaal niet doorzocht mogen worden. Ter plekke vertelden de agenten namelijk dat ze het ontbrekende ID-bewijs van O.S. zochten in de auto. ,,Als dat de weg is die wij opgaan, dan is dat een te verre inbreuk op de rechten van iemand", aldus Aalmoes.

Van de drie vrienden was alleen O.S. aanwezig in de rechtbank, de anderen lieten het over aan hun advocaat.