Mannen en jongen verdacht van mishandeling na discussie over bananenschil in Breda

Scheuren in het moeras: droogte raakt zelfs de natste plekken

17:00 ETTEN-LEUR/ZEVENBERGEN/PRINSENBEEK - ,,Van oorsprong is dit één groot moeras”, zegt Corrie van Haperen. ,,Een kuil in het landschap, waar water van alle kanten naartoe stroomt.” Maar zelfs hier, in het drassige gebiedje De Berk, trekt droogte inmiddels zichtbare sporen.