Mannen dringen huis binnen en mishandelen bewoner met moersleutel in Breda

COLUMN Het is ‘a small step’ voor de Bredanaar

9:00 Eindelijk, in Breda krijgen we nu ook iets waarmee we voorop gaan lopen. Of beter gezegd: voorop gaan steppen. Want Breda wil de eerste stad in Nederland zijn om te gaan experimenteren met de elektrische deelstep en volgt daarmee steden als Antwerpen, Madrid en Parijs. Komen we als provinciestad toch in een mooi rijtje terecht.