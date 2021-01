Mannen belagen arbeidsmigranten in huis in Breda

Het moet anders in het Bredase verkeer: 'Waarom sta ik 92 seconden voor een stoplicht?’

16 januari BREDA - Wie krijgen er in de toekomst voorrang in het Bredase verkeer? Auto’s, fietsers of voetgangers? De Mobiliteitsvisie moet daarop een antwoord geven. Maar er klinkt kritiek: ,,Dit is luchtfietserij.’’