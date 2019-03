Mannen (18 en 19) betalen met vals geld bij McDonald's in Breda

Mo­de-ontwerper Mart Visser en politica Madeleine van Toorenburg bij Spraakver­maak

11:45 TERHEIJDEN – De laatste aflevering van het twaalfde seizoen van Spraakvermaak wordt zondag gehouden in café Ons Thuis in Terheijden. De bekende Nederlandse modeontwerper, Mart Visser, is een van de gasten.