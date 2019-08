Manege in Bavel mag in principe uitbreiden

Ouders doodgesto­ken Megan (15): ‘Laten we hopen dat de dader van deze laffe daad een maximale straf krijgt’

29 augustus BREDA - De ouders van de doodgestoken Megan (15) uit Breda hebben voor het eerst sinds de dramatische gebeurtenis gereageerd. In een brief blikken ze kort terug op het misdrijf en bedanken ze de media voor de ‘respectvolle berichtgeving’. ,,Laten we hopen dat de dader van deze laffe misdaad een maximale straf krijgt’'.