Manege De Roosberg in Bavel sluit de deuren

BREDA - Na ruim vijftig jaar een begrip te zijn geweest in Breda en omgeving, sluit manege De Roosberg in Bavel per 1 oktober de deuren. De ruim 350 ruiters die er wekelijks gebruik van maken, moeten nu op zoek naar een andere locatie. Ook de zeventig paarden die er gestald, moeten elders worden ondergebracht.

De manege staat sinds begin 2017 te koop. In verband met leeftijd en gezondheid zijn de eigenaren (de familie Ullings) genoodzaakt op te houden met het bedrijf en een overname binnen de familie bleek niet mogelijk. Omdat het tot op heden niet gelukt is een koper te vinden, is besloten na de zomer met alle activiteiten te stoppen.

Kostenplaatje

"Het is heel jammer," zegt Stien Ullings. "Er zijn wel veel geïnteresseerden geweest, maar uiteindelijk haken ze dan toch af als ze zien wat er allemaal bij komt kijken. Het is hard werken en er hangt ook een stevig kostenplaatje aan als je het doet zoals wij het doen, met een een goede verzorging van de paarden en goede arbeidsvoorwaarden voor het personeel."

Per 16 september stopt De Roosberg met de manege-activiteiten en per 1 oktober worden de stalling en andere bedrijfsactiviteiten beëindigd. De manege heeft 35 eigen paarden. Die worden verkocht of gaan met pensioen. De 35 pensionpaarden kunnen tot oktober blijven staan. De familie Ullings wil hun eigenaren helpen bij het zoeken naar een ander onderkomen.

Bontje Perdje

Van de manege wordt door diverse verenigingen gebruikt gemaakt, terwijl ook de Stichting Het Bontje Perdje (voor mindervaliden) er zijn thuishonk heeft.

Hoewel het zeker is dat de familie Ullings met de manege stopt, hopen ze nog steeds dat zich uiteindelijk een koper meldt. "Het zou eeuwig zonde zijn als de manege definitief ophoudt te bestaan. Vorig jaar hebben we nog het vijftig jarig bestaan gevierd en in al die jaren hebben we echt iets moois opgebouwd," zegt Ullings.

Gemeente

De familie heeft ook bij de gemeente aangeklopt en met wethouders gesproken. "Maar die konden helaas niets voor ons betekenen, terwijl er toch voorbeelden zijn waar de gemeente voor ondersteuning heeft gezorgd omdat de paardensport ook een maatschappelijke rol vervult. In Dordrecht heeft de gemeente bijvoorbeeld een manege tijdelijk overgenomen met de afspraak dat er binnen vijf jaar een andere koper moest zijn. Dat is ook gelukt," aldus Ullings.