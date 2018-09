Manege De Roosberg in Bavel alsnog verkocht; Teteringse ondernemer is nieuwe eigenaar

BAVEL - Paardrijden blijft ook in de toekomst mogelijk in Bavel. Manege De Roosberg in Bavel gaat over in andere handen. Ondernemer Sepp Voesenek uit Teteringen is de nieuwe eigenaar van wat straks Ruitersportcentrum De Roosberg gaat heten.

De familie Ullings, eigenaar van De Roosberg, is opgetogen nu hun manege, die in 2017 het 50-jarige bestaan vierde, alsnog is verkocht. “Het is heel mooi dat ons levenswerk niet verloren gaat en het is belangrijk dat er hier paardensportmogelijkheden blijven. Dit is goed nieuws voor de honderden ruiters die hier trouwe klant zijn. Maar ook voor de vele verenigingen die van de manege gebruikmaken.”

Leeftijd

De manege stond sinds begin vorig jaar te koop. De eigenaren waren om reden van leeftijd en gezondheid genoodzaakt ermee te stoppen. Een overname binnen de familie behoorde niet tot de mogelijkheden.

Met pijn in het hart moest Ullings constateren dat de nodige belangstelling voor De Roosberg de afgelopen anderhalf jaar niet in een verkoop resulteerde. Tót deze week. “De paardensport is een lastige markt. Het is een lange weg geweest, maar deze overname is altijd ons streven geweest. We kunnen met gerust hart afscheid nemen.”

Succes

Ondernemer Voesenek ziet veel potentie in de manege. “Het is een fantastische locatie met diverse mogelijkheden. We gaan er alles aan doen om er een succes van te maken”, aldus Voesenek die de manege samen gaat runnen met zijn oom Jack Leemans. “De familie Leemans heeft een rijke historie in de paardenwereld. Dat heeft ons ertoe besloten De Roosberg te kopen . Jack heeft veel ervaring in de paardenwereld. En ik in zakendoen. Dat is een prima combinatie.”

Lessen