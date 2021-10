Manders: ‘Nieuwe eigenaar NAC moet handvest onderschrijven’

Streep door klûnalter­na­tief Wintertijd: ‘Pijlen nu gericht op februari, voor Klûntocht 2022'

7 oktober BREDA - Wintertijd, het cadeautje voor de horeca dat de Bredase Klûncommissie eind deze maand wilde houden, gaat niet door. Volgens de organisatie is het met de nog geldende coronaregels niet te doen een stroom van duizenden mensen in de binnenstad van Breda te reguleren. ,,Echt jammer, we wilden dit heel graag.”