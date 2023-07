Man zonder rijbewijs rijdt flink te hard in Breda

In Oosterhout kan de Nigeriaan­se topartiest Flavour lekker zichzelf zijn: ‘Ik heb zelfs een fiets gekocht’

OOSTERHOUT - Zijn Europese tournee voert hem door wereldsteden als Stockholm, Frankfurt en Londen. Maar de uitvalsbasis van de Nigeriaanse topartiest Flavour is dezer weken een Oosterhouts vakantiepark. ,,I love it here". Met dank aan vriend en landgenoot ‘Sam Dutchy’.