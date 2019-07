Man wil ruziënd stel uit elkaar halen in Breda maar krijgt zelf klappen

Bredase ‘vleesfrau­deur’ opnieuw gearres­teerd in Spanje

12:47 BREDA - De beruchte Bredase vleeshandelaar Johannes F. is vanmorgen opgepakt in het Spaanse Calpe. Dat gebeurde op verzoek van de Franse autoriteiten en in verband met de gevangenisstraf die hij nog moet uitzitten in Frankrijk.