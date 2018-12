Man vraagt op politiebureau in Breda waarom agenten voor zijn deur stonden en wordt meteen aangehouden

VIDEO Automobi­list wordt onwel en knalt tegen boom op andere rijbaan in Breda

13:31 BREDA - Een automobilist is vrijdagochtend frontaal op een boom gebotst op de Ettensebaan in Breda. De man werd onwel achter het stuur en trapte daardoor per ongeluk het gas in. Hij is met de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis.