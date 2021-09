Man verzet zich hevig tegen arrestatie na melding verdachte situatie in voertuig

BUURTEN IN DE WIJK ‘Niet de stenen, maar de mensen maken Prinsen­beek mooi’

3 september PRINSENBEEK - De opknapbeurt van de Markt in Prinsenbeek is geslaagd. Kinderen spelen er graag in de opspringende fonteintjes en er is ruimte voor de ijsbaan, een feesttent of het opstellen van de carnavalswagens.