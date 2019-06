Man verzet zich hevig bij aanhouding in Breda en vecht met agent tot bloedens toe

BREDA - Een man is dinsdagmiddag met geweld na een controle aangehouden op de Leuvenaarstraat in Breda. Hij had een politieagent geslagen, nadat die hem om zijn identificatie vroeg. Zowel de agent als de man raakten gewond bij hun gevecht.

De politie hield bij een controle een auto aan in Breda, waar meerdere mensen inzaten. Een inzittende werd gevraagd om zijn identificatie te laten zien, maar in plaats van die te geven vluchtte hij weg. Het gaat om iemand die geen verblijfsvergunning in Nederland heeft gekregen en uitgezet moet worden.

Hij rende richting de Middellaan, waar omstanders de politie hielpen de man te zoeken. ,,Verschillende garageboxen werden opengemaakt door buurtbewoners, waarna hij uiteindelijk in de straat werd aangetroffen.”

Gevecht

De agent wilde de man aanhouden, maar hij verzette zich hevig. Hij gaf de agent een klap, nadat hij met pepperspray was besproeid. De man gaf zich pas na een minutenlang gevecht over, toen hij met een wapenstok op zijn hoofd werd geraakt. Daar hield hij een flinke hoofdwond aan over. Daarvoor moest hij worden gehecht in een ambulance.

De man is naar een politiecel in Breda gebracht om gehoord te worden. De agent doet aangifte tegen de man voor mishandeling. Ook hij moet worden behandeld door een arts. Hoe hij precies gewond is geraakt, kan de woordvoerder niet zeggen.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat het gaat om iemand ‘die illegaal in Nederland verblijft en al uitgezet had moeten worden’.