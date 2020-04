Man vernielt winkelruit in Breda en wordt gepakt door camerabeelden

De aanhouding van de man was om 06.05 uur, maar de vernieling had al om 04.30 uur plaatsgevonden. Op de Willemstraat sloopte de man een winkelruit met een steen. Daarna ging hij er vandoor.

De man was te zien op bewakingsbeelden van de winkel. Toen de winkeleigenaar om later op de ochten de man voorbij zag lopen, lichtte hij de politie in.