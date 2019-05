Man vecht met indringer in Breda: hondje loopt van schrik weg

Documentai­re over Cock van Blerck uit Breda: ‘Vrijheid is niet te beschrij­ven, zo mooi’

4 mei BREDA - Als Breda straks, in oktober, 75 jaar bevrijd is, is Cock van Blerck net 87. De geboren Rotterdammer belandde vlak na de oorlog in Breda, ontmoette er de liefde van zijn leven en aardde in de Brabantse stad. Over zijn leven is een korte documentaire gemaakt, door moeder en zoon Liesbeth van Well en Dabbe van den Brand.