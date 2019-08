Man vanuit auto neergeschoten bij woning Leuvenaarstraat in Breda, schutter op de vlucht: ‘Er lopen echt enge figuren rond’

Omstreden chroom-6 aangetrof­fen in theater­doek Casinobios­coop Breda

18:30 BREDA – De verflaag in het achtergronddoek dat vorig jaar in de voormalige Casinobioscoop in de Reigerstraat werd aangetroffen, bevat het kankerverwekkende Chroom-6. Ook zit er giftig en kankerverwekkend chroomgeel en chroomoranje in het decorstuk dat werd beschilderd door kunstenaar van Jaap van Dam.