Man valt ex lastig op straat in Breda en bedreigt omstanders met dood

Meeste boetes voor bellen of appen achter het stuur uitgedeeld in Tilburg, ook Breda en Eindhoven in top drie

9:29 In zeven jaar tijd werden er niet zoveel boetes uitgedeeld voor telefoongebruik achter het stuur als vorig jaar. In 2018 kregen meer dan 80.000 automobilisten een boete, wat er gemiddeld 220 per dag zijn. In Brabant werden in Tilburg de meeste boetes uitgeschreven voor bellen of appen achter het stuur. Breda en Eindhoven volgen, waaruit blijkt dat de meeste boetes in Brabant uitgedeeld worden in grote steden.